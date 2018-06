Argentina vs. Francia en Rusia 2018: así reaccionó la prensa del país galo por el duelo en octavos

Se viene un partidazo en octavos de final. Cerrados los grupos C y D del Mundial Rusia 2018 , las llaves han dejado un partidazo de campeones del mundo: Francia vs. Argentina jugarán el viernes 30 de junio en el Kazan Arena el primer partido de esta etapa del certamen en lo que será una final adelantada.

Es por esta razón que en Francia , los principales medios, amanecieron con este tema en sus portadas. Como por ejemplo, el diario L'equipe le anunciaba a los jugadores 'galos' que sí, su próximo partido en el Mundial Rusia 2018 sería la Seleccion Argentina de Lionel Messi.

O por ejemplo el portal 20 Minutes que ironizó con una caricatura de Rafael Varane y Lionel Messi para preguntar ¿No se trata de una broma? Y es que no entienden cómo ser primeros del Grupo C los llevarpá a toparse con un equipos que, si bien, no atraviesa su mejor momento, no deja de ser uno de los mejores del mundo por la presencia de 'Lío'.

Eurosport, que hizo un collage con Lionel Messi y Kilian Mbappe, llamó al choque entre Fracia vs. Argentina 'el choque de ensueño de octavos' del Mundial Rusia 2018. Ellos aseguran que de los primeros cuatro emparejamientos, este partido es el que más llamó la atención.

Que la Selección Argentina sea el rival del equipo de Didier Deschamps no ha caído nada bien en la prensa de Francia que ve como incierto el futuro del joven equipo que llevó Didier Deschamps por el solo hecho de enfrentarse a otro equipo sudamericano, después de lo de Perú.

La cita es en Kazan este viernes desde las 9 de la mañana en horario peruano. Francia vs. Argentina protagonizarán la primera final adelantada de este Mundial. ¿Quién será el mejor?