Brasil vs. México EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por el Mundial Rusia 2018 se ven las caras este lunes 2 de julio por octavos de final. El choque se iniciará desde las 9:00 a.m. (hora peruana y mexicana) en el Samara Arena. Los canales encargados de la transmisión son DirecTV, Latina, TDN, Sky, TV Azteca. La 'Canarinha', con todas sus estrellas, quiere meterse a los cuartos de final. ¿Podrá ante el 'Tri', del 'Chicharito' Hernández?

Pendiente de recuperar su plenitud física, lastrada por la lesión en el quinto metatarso del pie derecho de la que se operó en marzo, Neymar se prepara a fuego lento. Pero en cualquier momento puede explotar. La Selección de Brasil ha ido de menos a más, una sólida defensa y el empaque que le da a su centro del campo el madridista Casemiro.

Brasil vs. México: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES Perú 09:00 am Latina, DirecTV México 09:00 am Azteca, TDN , SKY , Estrellas Colombia 09:00 am Caracol y RCN Ecuador 09:00 am RTS y DirecTV Sports Venezuela 10:00 am Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT , IVC , DirecTV Sports Bolivia 10:00 am Red Unitel, Red UNO , Tigo Sports Paraguay 10:00 am Telefuturo, SNT , Tigo Sports, Movistar Deportes Chile 11:00 am Canal 13 y Mega Uruguay 11:00 am Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce Argentina 11:00 am TyC Sports y TV Pública España 4:00 pm Mediaset, Telecinco y Cuatro Suecia 4:00 pm SVT , TV4 Corea del Sur 11:00 pm SBS

Brasil empezó empatando (1-1) con Suiza en Rostov, con gol de Coutinho, que repitió ante Costa Rica, en un partido disputado en San Petersburgo que no se resolvió hasta el tiempo añadido, merced a un tanto del barcelonista en el 91 y otro de Neymar, en el 97 (2-0). Paulinho y Thiago Silva certificaron con sus tantos ante Serbia (2-0), en el estadio Spartak de Moscú, el pase a octavos del único pentacampeón de la historia.

Con un gol de su estrella emergente, Hirving 'Chucky' Lozano, México tumbó en el Luzhniki moscovita al equipo de Joachim Löw, en un primer choque que Alemania no había dejado de ganar en los siete anteriores Mundiales. Carlos Vela y 'Chicharito' Hernández, máximo goleador de la historia del 'Tri', anotaron en el triunfo ante Corea del Sur (2-1), en Rostov; pero México resbaló contra Suecia (0-3) en Ekaterimburgo, antes de que los asiáticos tendiesen su mano a los mexicanos al tiempo que le entregaban las tarjetas de embarque a los alemanes.

El colombiano Juan Carlos Osorio -que en Rusia volteó su situación para acabar con su nombre coreado por la afición mexicana- había sido muy criticado debido a sus constantes rotaciones. Después de 50 partidos sin repetir alineación, calcó contra Suecia la del encuentro anterior. Y todo salió, este vez, al revés de lo esperado.



Un empate le hubiese valido para circular por la teórica parte 'suave' del cuadro, pero México cayó ante Suecia y ahora se jugará los cuartos ante una de las grandes favoritas.



Con la ausencia, por sanción, de Héctor Moreno -central de la Real Sociedad-, que será muy probablemente reemplazado por Hugo Ayala, no queda más remedio que volver a cambiar piezas. El 'Tri' recupera de esta forma su rutina. E intentará un segundo bombazo, haciendo suyo el lema del 'Profesor' Osorio, que invita a jugar con valentía y con "el amor a ganar antes que con el temor a perder".



La principal duda de Tite en Brasil será la de Marcelo, que el miércoles tuvo que dejar el terreno de juego a las primeras de cambio, con un espasmo en la columna. El lateral izquierdo madridista no se entrenó desde entonces. Dedicó todo su tiempo a la fisioterapia y, a pesar de que el médico Rodrigo Lasmar se ha declarado optimista, no hay que descartar que su puesto lo ocupe el atlético Filipe Luis.

Brasil vs. México: probables alineaciones

Brasil: Allison; Fagner o Danilo, Miranda, Thiago Silva, Marcelo o Filipe Luis; Casemiro; William, Paulinho, Coutinho; Gabriel Jesús y Neymar Jr.

México: Ochoa; Edson Alvarez, Ayala, Salcedo, Gallardo; Guardado, Herrera; Layún, Vela, Lozano; y 'Chicharito' Hernández.

Fuente: EFE