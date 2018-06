Por un nuevo acierto (o yerro). El Cuy Yimesku , la versión Modo Rusia de nuestro querido Cuy Yimi ha regresado más feliz que nunca porque esta vez jugará Brasil. El cuadro sudamericano choca en el Mundial 2018 frente a Serbia y nuestro adivino ya lanzó su pronóstico.



El 'Nostradamus del Fútbol' no dudó en ningún momento en predecir al vencedor. Está completamente seguro que habrá fiesta, aunque, para esta nota, no quiso precisar en qué país. Dale play y tendrás la respuesta. Ojo, aunque dicen que es el roedor más sabio de todos, no siempre debes confiar en lo que dice.

El Brasil vs Serbia está programado para este miércoles desde la 1 de la tarde por el Mundial Rusia 2018. El duelo se disputará en el estadio del Spartak en Moscú y será transmitido a través de las señales de Latina, DirecTV, Azteca 7, TDN y Telemundo. El equipo de Neymar necesita un empate para asegurar su clasificación a los octavos de final.



Para Serbia , que tiene el destino en sus manos, un triunfo garantizaría su boleto a la siguiente fase, pero si empata necesitará que Costa Rica derrote a Suiza por más de un gol en el otro partido del grupo E del Mundial Rusia 2018 .