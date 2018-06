Pese a que no está totalmente recuperado, Neymar sí juega de inicio en el primer duelo de Brasil en Rusia 2018 ante Suiza . No estar a un 100% no fue excusa para que demuestre su habilidad y vuelva loca a la defensa, que le dejó uno que otro regalo.

La fricción constante hizo que la media de 'Ney' se rompa. La foto que ya es viral, muestra los agujeros que tiene la prenda del jugador que sufrió una rotura de quinto metetarsiano del pie derecho.

Las medias de Neymar. (Getty) Las medias de Neymar. (Getty)

Brasil vence 1-0 a Suiza al descanso del partido que marca su regreso a una Copa del Mundo después de la humillación sufrida hace cuatro años en casa, gracias a un golazo del centrocampista del Barcelona Philippe Coutinho en el minuto 19.

Brasil llega al encuentro con 17 triunfos en 21 encuentros desde que Tite tomó las riendas del seleccionado en junio de 2016 y para Neymar será su primer encuentro en el Mundial desde que sufrió una lesión vertebral en el duelo de cuartos de final de Brasil 2014 ante Colombia.