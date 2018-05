Ya prepara las maletas para Francia. Gianluigi Buffon se convertiría en nuevo del arquero del PSG por las próximas dos temporadas, de acuerdo al medio Corriere dello Sport. El golero firmaría por las siguientes dos temporadas, con un contrato de 16 millones de euros por cada periodo. De este modo, el ex Juventus prolongaría su carrera hasta el 2020.



" Buffon se sacó los guantes porque tiene en sus manos un contrato millonario. Debe firmarlo y enviarlo de regreso a París. Contrato por dos años y ocho millones por temporada", escribió el medio la situación de Gigi.



No obstante, el contrato aún demora porque se espera una posible sanción de la UEFA tras los insultos del propio Buffon al árbitro del encuentro entre Real Madrid y Juventus, válido por los cuartos de final de la Champions League . La UEFA le ha abierto un expediente y aún no se oficializa por cuántos partidos sería sancionado el italiano.



La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA estudiará la conducta del portero de la Juventus el próximo día 31, aunque las dos partes son optimistas. Buffon siempre se ha caracterizado por su buena conducta y deportividad, por lo que se espera que se trate de una sanción pequeña y el portero firme por el PSG .