El mexicano Javier 'Chicharito' Hernández se convirtió en el único futbolista azteca en aparecer en el video (1'11'') de la canción oficial del Mundial Rusia 2018 . En la imágenes que fueron publicadas en la últimas horas, el delantero luce en una escena gritando un gol del 'Tri'.

La fiebre del Mundial Rusia 2018 continúa viviéndose al máximo a escasos días del inicio del evento. Vale señala que la canción oficial del torneo de selecciones más importante del planeta es interpretada por Nicky Jam , Will Smith y Era Istrefi.



El tema del Mundial Rusia 2018 lleva el título de 'Live it up', resume la fiesta que se vivirá en las distintas sedes del torneo y la alegría que representa cada los hinchas de cada selección. Como era de esperarse, la canción ya cuenta con millones de reproducciones.



Además, la FIFA confirmó que en la previa de la final del Mundial 2018, que se disputará el 15 de julio, los cantantes interpretarán el tema ante los 80 mil espectadores que dirán presente en el Estadio Luzhniki, situado en Moscú.



"Grabar esta canción es un logro de toda la vida. No muchos artistas tienen el privilegio de poder decir que han sido parte de esto", comentó Nicky Jam. uno de los intérpretes.