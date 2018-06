En la semana previa al inicio del Mundial Rusia 2018 , dos lesiones sacudieron Sudamérica. Primero, la baja de Manuel Lanzini con Argentina, ahora la lesión de Frank Fabra con la Selección de Colombia , la cual lo dejará afuera del torneo.

Y es que Frank Fabra sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En ese sentido, el médico de la Selección de Colombia brindó detalles sobre la lesión del lateral izquierdo, quien se perderá el Mundial Rusia 2018 .

" Fabra presentó un trauma en rotación, giró solo y la rodilla no lo hizo, ahí se rompió el ligamento. Una vez que pasó, lo revisamos y luego le realizamos más exámenes en los que corroboramos la lesión" , dijo Carlos Ulloa, médico de la Selección de Colombia .



Además, médico confirmó que la lesión de Fabra no tiene ninguna relación con el golpe que sufrió durante un choque con el arquero David Ospina. "Tendrá una incapacidad de seis meses. Se le reemplazará el ligamento por completo y Boca Juniors, su club, lo revisará y supervisará. No hay afán para su viaje se tomarán las medidas y el desplazamiento no se sabe cuándo será ", agregó.



Cabe señalar que José Pékerman anunciará al reemplazo de Frank Fabra en las próximas horas. Todo hace indicar que Farid Díaz sería el candidato a suplir el puesto en la Selección de Colombia para el Mundial Rusia 2018 .