La visita de Ricardo Gareca al Perú, en el marco de la celebración por los ocho años de la clasificación a Rusia 2018, ha pasado de ser un nostálgico reencuentro a una inesperada polémica. El ‘Tigre’ ha ofrecido una serie de entrevistas a diversos medios locales, y sus opiniones sobre el manejo actual de la Selección Peruana han incomodado visiblemente a la Videna. La tensión escaló al punto que el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, salió a responder públicamente al extécnico de la ‘bicolor’.
El ‘Tigre’, con la autoridad que le da haber sido el artífice del regreso a un Mundial, ha tocado temas sensibles, pero uno en particular generó la reacción de la FPF. En una de las entrevistas recientes, Gareca cuestionó el discurso actual sobre el “recambio generacional”, un pilar de la nueva gestión deportiva de la federación.
El exseleccionador fue crítico con la facilidad con la que se habla de sacar a los jugadores experimentados. “Es increíble que hablen de recambio, no tienen idea lo importante que es que un jugador tenga 80 partidos en la selección”, fue una de las declaraciones que brindó el ‘Tigre’, un ‘dardo’ que fue interpretado en la FPF como un ataque directo al proceso actual.
Noticia en desarrollo...
