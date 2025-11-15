Ricardo Gareca está de vuelta en Lima y el motivo de su regreso es una de las celebraciones más importantes del fútbol peruano moderno: los ocho años de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, su visita coincide con una de las noticias más sorpresivas del año, protagonizada por uno de los arquitectos de esa clasificación. Christian Cueva, su ex ’10′, habría decidido saltar del campo de juego a la arena política, una movida que ha generado un terremoto mediático.

Como era de esperarse, el ‘Tigre’ fue consultado por la nueva faceta de ‘Aladino’. La respuesta del entrenador argentino asombró a muchos. Lejos de cuestionar la decisión o la falta de experiencia del jugador, Gareca no dudó en responder sobre la iniciativa de su ex-dirigido.

La noticia de la postulación de Cueva se hizo pública esta semana. El medio de comunicación Atenas TV publicó una foto del futbolista junto a Fiorella Molinelli. Poco después, el mismo jugador compartió en su cuenta de Instagram un video donde figura al lado de la ex ministra, confirmando su incursión en la política.

Futbolista estaría pensando postular como diputado. (Foto: TikTok)

‘Cuevita’ habría decidido unirse al partido Fuerza y Libertad, una agrupación política que lidera la exministra Molinelli y en la que también participa el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta sorpresiva movida ha sido interpretada por muchos como una nueva distracción en su carrera, e incluso algunos hablan de un posible retiro del fútbol.

Esta incursión política llega en medio de una complicada relación entre Christian Cueva y su actual club, el Emelec de Ecuador. Desde el país vecino, se han reportado distintas situaciones de indisciplina y bajo rendimiento que podrían alejarlo de la institución ‘eléctrica’ para la temporada 2026, aunque el ‘Bombillo’ aún no ha emitido un pronunciamiento oficial.

Pese a este contexto, Ricardo Gareca se centró en el derecho del jugador a explorar nuevos rumbos. “Me parece bien, todo lo que él haga o que los muchachos de pronto tengan alguna iniciativa, y quieran involucrarse con temas tan cruciales como es la política en este caso, no me parece mal”, declaró el ‘Tigre’ en una entrevista con RPP.

Ricardo Gareca le mostró su respaldo a Christian Cueva en su incursión en la política. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP)

Nadie olvida la gran dupla que ambos armaron en la selección peruana para lograr la clasificación. La conexión entre el técnico y el ’10′ fue clave para el éxito. Incluso, Gareca fue considerado por muchos como el “segundo papá” de ‘Aladino’, debido al inmenso apoyo y confianza que le mostró en los momentos más complicados de su carrera.

El técnico argentino reiteró que la clave de su respaldo es la autenticidad del jugador en esta nueva faceta. “Si él lo siente realmente y si tiene esa vocación, no me parece mal, creo que está bien”, concluyó Gareca, poniendo la “vocación” como el requisito principal para esta nueva aventura.

TE PUEDE INTERESAR