Hace casi tres años, en Colombia dejaron de hablar de su talento futbolístico para hacerlo de su afición por el reguetón. Es más, en vez de un apodo 'pelotero', a Juan Fernando Quintero le decían ‘El Cangry’, la misma ‘chapa’ del reguetonero Daddy Yankee.

Su carrera parecía irse al abismo: el Porto (Portugal) lo prestó al Rennes francés (2015) y después al Independiente de Medellín (2017). Juan Fernando Quintero no trascendía.

Por esa época se le veía más con Maluma, de quien se hizo amigo desde niño, pues ambos son de Medellín y coincidieron en las menores del Envigado. De hecho, el famoso cantante hizo que 'Quinterito' incursione en la música e, incluso, grabe dos canciones que andan perdidas en Youtube: ‘Cibernauta’ (2015) y ‘No te enamores’ (2016).



Un grande lo sigue

Hasta que todo cambió: Quintero fichó por River Plate, Pekerman lo volvió a convocar a la selección (no jugó Eliminatorias), en marzo le marcó a Francia en un amistoso y, así, se ganó un cupo para el mundial. Y la curva ascendente siguió: en Rusia anotó ante Japón y dio una asistencia contra Polonia.



Por eso, un viejo conocido lo quiere: Julen Lopetequi, quien lo dirigió en el Porto en 2014, piensa llevarlo al Real Madrid como reemplazo del croata Mateo Kovacic, según As de España. Quintero no está perdido y, quién sabe, dentro de poco lo podemos ver poniendo reguetón en el vestuario blanco.