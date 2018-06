Se supone que el Mundial es la fiesta del fútbol, pero, debido a los últimos acontecimientos, más parece ser la cuna de los acosos por parte de hinchas. Así quedó evidenciado el martes, en el debut de la Selección de Colombia en Rusia 2018 .



La nueva víctima es Julieth González Theran, una periodista colombiana, que trabaja como enviada especial de la cadena de televisión alemana Deutsche Welle. La mujer sufrió acoso por uno de los hinchas que viajaron a Saransk, para ver a Colombia jugar ante Japón.

"Llevaba como dos horas en el lugar preparando las cosas y no me pasó absolutamente nada. Pero cuando estaba en vivo, al aire, fue cuando este sujeto se aprovechó de eso, se me tiró encima, me dio un beso y me tocó el seno", contó la periodista.



El hecho fue registrado por la cámara pues ocurrió cuando González estaba haciendo un enlace en vivo por el Mundial . A pesar de la ira que sintió, no paró con su trabajo pues "debía continuar con la transmisión".



“No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y el acoso”, finalizó.



Ese mismo día, horas antes del encuentro de Colombia , un hincha decidió hacerle una broma de mal gusto a dos japonesas. Una práctica que la misma Federación ha condenado.