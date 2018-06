A pesar de que muchos hinchas ‘cafeteros’ celebraron que la Selección de Colombia comparta grupo con Polonia, Senegal y Japón, el defensa Abel Aguilar prefiere ponerle paños fríos a la situación. El futbolista de Deportivo Cali no ve “tan accesible” el Bombo H.

“El favoritismo, antes de empezar, no existe. Sabemos que tenemos un gran grupo. No solo por eso se gana. Es un grupo parejo. La intención es empezar con pie derecho. No hay que dejarse llevar por el ambiente y por la gente”, afirmó Abel Aguilar, defensa de la Selección de Colombia .

Colombia debutará ante Japón en el Mundial Rusia 2018 . Los dirigidos por José Pékerman jugará un amistoso más antes del inicio del certamen, luego de empatar sin goles ante Australia y Egipto.

Por otro lado, Abel Aguilar, con 33 años, respondió a las críticas de los hinchas que califican de “injusta” su presencia en la lista de 23 para disputar el Mundial Rusia 2018 .

“Siempre tengo la mente puesta en el trabajo. No escucho críticas, ni para bien ni para mal. El fútbol es así. Son situaciones distintas. Pero la Selección es algo importante. Los jugadores debemos aceptar las críticas. La idea es que nos unamos todos, por la Selección”, concluyó el defensa de Deportivo Cali.

