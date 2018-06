Ilusiona a los más jóvenes. Muchos darían por estar unos minutos con él, otros tienen la dicha de tener una fotografía con el crack de Portugal . Antes de partir hacia Rusia 2018 , Cristiano Ronaldo se bajó del bus y se tomó una foto con un chico que no pudo despedirse de él, así como de la selección lusa. Portugal iba camino al aeropuerto, por lo que el delantero del Real Madrid decidió y darle unos segundos a un niño que rompió en llanto.



Consultado por el presente del delantero, Manuel Fernandes aseguró este lunes que su compañero no está preocupado.



"Le veo normal, no me parece que esté preocupado por su futuro. Está bastante concentrado en la selección nacional y en ayudar", afirmó el centrocampista portugués en una rueda de prensa celebrada en Kratovo, lugar de concentración de la selección de Portugal durante su estancia en Rusia.



El futuro de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid está en el aire después de las declaraciones del jugador luso tras ganar la Liga de Campeones ante Liverpool, cuando dejó entrever que había sido su último partido como madridista al referirse en pasado al equipo.



Su salida podría ser inminente, especula la prensa portuguesa, que achaca el descontento del astro a una promesa no cumplida de aumento de salario y a una presunta falta de reconocimiento por parte del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.



Fernandes, compañero de selección de Ronaldo en este Mundial, reconoció ante la prensa que Portugal tiene una "dependencia" de los goles que marca el capitán y cinco veces Balón de Oro.



"Es el mejor del mundo y es normal tener dependencia de sus goles", explicó Fernandes, quien matizó que Portugal fue campeón de la Eurocopa en 2016 "gracias al grupo y no solo por individualidades".