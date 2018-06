Si bien perdió en su debut contra Francia, la garra desplegada por Australia contra uno de los favoritos a coronarse en el Mundial de Rusia 2018 le ha dado la confianza para enfrentarse a otro duro rival: Dinamarca . Ambos abren la jornada 2 del grupo C de la Copa del Mundo. El partido se jugará a las 7:00 de la mañana y será transmitido por Latina.

Invicta en sus últimos 16 partidos, Dinamarca sabe que un segundo triunfo consecutivo podría dejar casi asegurado su pase a la próxima ronda. La presión pesa sobre los hombros de los australianos, que perdieron 2-1 ante Francia.

Pero el resultado del partido del sábado en Kazán no refleja la fortaleza de un conjunto australiano que le jugó de igual a igual al campeón del Mundial de 1998.



Australia intentará buscar avanzar a la próxima fase por primera vez desde 2006. Pero no será fácil. Francia y Dinamarca lideran el Grupo C con tres puntos.

Dinamarca viene de ganarle 1-0 a Perú el sábado en Saransk con un gol de Yuffus Poulsen, del Leipzig alemán. Los daneses sufrirán la ausencia en el mediocampo de William Kvist, quien se fracturó dos costillas tras un choque con el delantero peruano Jefferson Farfán.

Dinamarca vs. Australia: horarios en el mundo

PAÍS HORA CANAL Perú 7:00 a.m. Latina, DirecTV Colombia 7:00 a.m. Caracol, RCN , DirecTV Sports Argentina 9:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports México 8:00 a.m. SKY México, TDN , Televisa y TV Azteca España 2:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad Uruguay 9:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC , Nuevo Siglo TV y Equital S.A. Chile 9:00 a.m. Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Sports Costa Rica 6:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar Ecuador 10:00 a.m. RTS , DirecTV Sports Estados Unidos (Nueva York) 8:00 a.m. FOX , FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo Estados Unidos (Miami) 8:00 a.m. FOX , FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

