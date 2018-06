La selección de fútbol de Egipto dio a conocer su formación inicial para el partido del Grupo B que en minutos disputará ante Uruguay sin la presencia de su goleador estrella Mohamed Salah , pese a que en la jornada previa el entrenador dijo que estaba casi 100 por ciento seguro de que iba a jugar. No obstante, eso no mermó la emoción del delantero y de sus hinchas por verse en un Mundial .



Salah, quien se lesionó un hombro en la final de la Liga de Campeones el mes pasado, salió con sus compañeros a inspeccionar el campo de juego en Ekaterimburgo.



Pero minutos después no apareció en la formación en la cuenta oficial de Twitter del equipo, que mostró a Marwan Mohsen liderando el ataque. Igual, Egipto parece local en su debut.