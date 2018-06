Con un equipo repleto de los que alzaron la Copa del Mundo en el 2010, desde luego, pero con algunas sorpresas. Iker Casillas , el primer -y hasta el momento el único- capitán de la Selección de España que ha levantado el trofeo de campeón de un Mundial, eligió su equipo histórico de 'La Roja' para el 'The Guardian'.



El guardameta del Porto ha incluido a dos históricos de España que no jugaron con él y a dos más que no tampoco estuvieron en Sudáfrica 2010. Después, todos los demás son aquellos que integraron la llamada generación de oro de 'La Roja', que conquistó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial en el 2010.



"Mi equipo español de todos los tiempos tiene que inclinarse por los jugadores que he visto, en su mayoría de mi generación, aunque es cierto que no tuve la suerte de ver a Luis Arconada en vivo o si lo hice realmente no lo recuerdo", explicó Casillas.