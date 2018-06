España , este miércoles, no la tuvo nada fácil ante Irán por la segunda fecha del Grupo B del Mundial Rusia 2018 . El cuadro que dirige el técnico Carlos Queiroz no se la puso sencilla a 'La Roja', que si bien es cierto dominó el cotejo, no mostró su superioridad en el marcador con varios goles.



Ni bien empezó el segundo tiempo en el Kazan Arena, los españoles salieron con todo e intentaron por medio de un tiro de larga distancia de Sergio Busquets. El portero Alireza Beiranvand estuvo más que atento para despejar el peligro.

'Busi' remató y Alireza dio un rebote. Justo cuando un jugador de la Selección de España se tiraba para impactar el balón, el '1' de Irán sacó su mano derecha para rechazar la pelota.

Sin embargo, ante tanta insistencia, el tanto de los de Fernando Hierro llegó a los 54' por medio de Diego Costa. Todo se dio luego de un mal despeje de la defensa rival.