Pese a ser uno de los delanteros titulares del Real Madrid y uno de los mejores en la última final de la Champions League, Karim Benzema no irá al Mundial Rusia 2018 . Muchos, en Facebook , han rogado para que juegue la Copa del Mundo, pero el técnico de la Selección de Francia , Didier Deschamps, no lo considera desde hace meses por los problemas personales con el jugador.

Este miércoles, el mandamás de la federación gala, se refirió sobre el 'Gato'. "Todos están de acuerdo en que es un gran jugador. De eso no hay duda, aunque ya es una historia pasada. El equipo tiene su propio estilo de juego y no podemos retroceder", apuntó Noël Le Graët.

Ante estas palabras, Benzema no se quedó callado y arremetió con todo. "Con todo respeto, ha perdido la oportunidad de callarse porque he descubierto su verdadera cara. No es la que decía que me apreciaba mucho y no se metía en temas de selección ni en la elección del entrenador", apuntó. Respondió en Twitter, pero su mensaje fue replicado en Facebook , siendo viral .

Por lo pronto, el también ex atacante del Olympique Lyon se encuentra de vacaciones al terminar la temporada con el Madrid. ¿Y qué si a su selección le va mal en el Mundial sin su presencia?