El cambio de la vida. Un fanático, en medio de las gradas del Olímpico de Luzhnikí en Moscú, hizo el trueque de su vida luego de que Benjamin Mendy viera el sombrero de charro mexicano. El lateral izquierdo del Manchester City no dudó en pedir el intercambio, puesto que luego la Federación francesa le dará otra camiseta, pero ¿encontrar un sombrero en ese momento? Imposible. El hecho se ha convertido en viral de Facebook en México.



A través de su cuenta de Twitter, el aficionado Juan Pablo Abraham dio a conocer que él le había dado el sombrero al jugador Benjamin Mendy, luego de que el mexicano posó con una camiseta de Francia con las dos estrellas que le dio a cambio el francés.



Más tarde, Mendy usó la misma red social para agradecerle el gesto a Juan Pablo. "Gracias a vos", fue lo que escribió el futbolista francés en su cuenta oficial. Mendy no jugó ni un minuto, pero sí que celebró al lado de sus compañeros. Hasta el propio Paul Pogba lo usó para hacer historias en vivo en su Instagram, que posteriormente fueron publicadas en Facebook .



Ahora, ¿cuánto cuesta la camiseta de Francia con las dos estrellas? A un día del título de la selección gala, la misma se está vendiendo en 300 euros. Un dineral que Abraham no tendrá que gastar a su llegada a tierras aztecas. Eso sí, ¿le quedará? No lo sabemos.



El momento en que Mendy consigue el sombrero de charro, a cambio regala una playera con la segunda estrella bordada: pic.twitter.com/57Jgtdoq6L — мдятіпolі (@MartinoliCuri) 15 de julio de 2018