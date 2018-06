Habla pausado y claro, y no parece la persona efusiva que le vio en el partido entre Argentina con Nigeria . Descompensado, y hasta quienes dudaron del estado de salud del ex futbolista en medio del partido, Diego Maradona generó una ola de comentarios que se convirtieron en viral en Facebook , así como otras redes sociales. Por ello, ya recuperado, el ‘10’ habló para el programa de ‘La mano del 10’ de Telesur para todos sus críticos en el mundo.



“Estoy perfecto, nunca estuve mejor. Había un remolino de periodismo y de teléfonos, y de que Diego estaba muerto, pero ¿te parece que estoy muerto? Lo que pasa es que cuando uno es ganador y el envidioso no puede llegar a ganador, ahí es donde se ve la mala leche”, declaró el argentino en un programa el pasado miércoles en la noche.



Ya recuperado físicamente, Maradona continuó con un duro testimonio hacia la prensa que lo dio por muerte, así como que se creen dueños de la verdad. “La carrera de casa de cada uno, sabemos bien cómo la hicimos. Mi hermana me preguntó cómo estaba, mi hermano de Italia, mi sobrino de Estados Unidos, todos llamaron preocupados. La noticia mala va mucho más rápido que la noticia buena, pero yo le digo a la gente que estoy bien”.



Así como los memes hicieron eco en Facebook , el Diego aseveró que muchas veces lo han matado y hasta se crearon rumores sobre ambulancias y camillas. “Nada de eso pasó. ¿Cuántas veces me mataron y cuántas veces resucité? Me mataron muchas veces, hasta un día lo hicieron con mi padre”, agregó el ex seleccionado argentina en declaraciones de más de siete minutos que pueden verse en Facebook. Diego está bien y se lo hace saber a todos.



“Al mundo le digo, estoy muy vivo y bien cuidado, vivito y coleando. A los mediocres no los puedo hacer bueno yo”.