El seleccionador francés, Didier Deschamps , anunciará la lista de convocados para el Mundial de Rusia el próximo 17 de mayo, un día después de la final de la Europa League que enfrentará al Olympique de Marsella y al Atlético de Madrid, informó la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



Deschamps tenía previsto hacer ese anuncio el 15 de mayo, pero la clasificación del Marsella para la final que se disputará en Lyon le ha llevado a retrasarlo.



El seleccionador comunicará la lista durante el telediario de la noche de la cadena privada TF1, según un contrato firmado con la FFF. No obstante, como se especula en Francia , esta es la lista de 35 preseleccionados de los cuales decidirá el entrenador.



El técnico no esperará a la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool, aunque también habrá franceses en ese partido.



El calendario de preparación de Francia para el Mundial incluye tres partidos, el 28 de mayo contra Irlanda en Saint Denis; el 1 de junio frente a Italia en Niza; y el 9 de junio en Lyon ante Estados Unidos.



Francia debutará en Rusia frente a Australia en Kazan el 16 de junio, antes de medirse en el grupo C a Perú en Ekaterimburgo el 21 de junio y ante Dinamarca en Moscú el 26 de junio.