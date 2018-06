No hay un solo fanático del fútbol que no haya estado enganchado con el partidazo jugado entre Francia y Argentina por octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Y el vestuario de Tigres de México, que cuenta con jugadores de ambas nacionalidades, no fue la excepción.

Es por eso que, apenas terminado el emocionante encuentro de Rusia 2018 , con triunfo 'galo' por 4-3, el atacante francés André-Pierre Gignac aprovechó la oportunidad para burlarse de todos sus compañeros argentinos.

"Se quieren esconder los argentinos", escribió Gignac en una historia de Instagram, donde en el fondo salen los jugadores albicelestes Ismael Sosa y Guido Pizarro.



Ni siquiera Lucas Zelarayán, quien intentó salir de la foto a último minuto, se pudo salvar de la broma de Gignac, quien no dudó en etiquetarlo.

Esta fue la historia que publicó Gignac en su cuenta de Instagram. Esta fue la historia que publicó Gignac en su cuenta de Instagram.

El portero Nahuel Guzmán, el otro argentino con el que cuenta Tigres, se salvó de la broma porque fue incluido en el plantel de Argentina que viajó al Mundial Rusia 2018 .