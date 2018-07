No perdona como una vez lo hizo en la Champions League. No puede perder una final más y así lo hizo saber Antoine Griezmann para marcarle a Subasic en la final del Mundial Rusia 2018 . El delantero del Atlético de Madrid marcó con sabiduría, esperó el movimiento del arquero Subasic y la puso al otro lado. Toda Francia celebra, mientras Croacia aún lucha en el partido.



Anteriormente, el VAR le dado la pena máxima a Francia . Como en todo este Mundial, los árbitros decretan más penales con el tema de la ayuda del video, en donde se imparte la justicia en el fútbol.



Antoine Griezmann marcó su cuarto gol del Mundial Rusia 2018, su tercero desde los doce pasos. Puede que no sea tan vital con jugadas individuales, pero sí lo ha hecho desde la pelota parada, así como con movimientos tácticos.



Francia juega la segunda final de su historia, mientras que Croacia lo hace por primera vez. Todo un partidazo en Moscú.