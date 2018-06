Francia vs. Dinamarca se ven las caras, este martes, por la fecha 3 del grupo C del Mundial Rusia 2018. El partido se jugará en Luzhniki de Moscú, a partir de las 9:00 de la mañana. En señal abierta, no será transmitido porque a la misma hora juega Perú vs. Australia y Latina le dará la prioridad. Pero si lo podrás apreciar en la señal de DirecTV.

Privilegios de estar ya en clasificados para octavos de final, Francia afrontará el último duelo de la fase de grupos con la posibilidad de dar reposo a sus titulares, ante una Dinamarca que necesita al menos empatar para seguir en la competición.

Mientras que los galos solo se juegan acabar primeros, los daneses no tienen asegurado el pase a octavos. El empate les vale a ambos para lograr sus objetivos e incluso una derrota puede servir a los escandinavos para mantener el segundo puesto del grupo si en el otro partido Australia no vence a Perú.

Francia vs. Dinamarca: así van las apuestas

Casa Dinamarca Empate Francia Betsson 5.10 2.75 2.16 Bet365 4.80 2.75 2.20 Inkabet 4.00 2.75 2.25 Apuesta Total 4.43 2.51 2.02

En el caso de Francia la apuesta es clara. El seleccionador, Didier Deschamps, atisba cómodo el futuro y lo prevé largo, por lo que empieza ya a hacer una gestión de sus efectivos destinado a que lleguen en las mejores condiciones físicas a la recta final.



Fiel a sus costumbres, el técnico francés rotará en el tercer duelo de la fase de grupos y se esperan hasta seis cambios con respecto al once de salida en el pasado duelo contra Perú.

Otra indicación es que los únicos supervivientes de aquella alineación sean los defensas Raphael Varane y Lucas Hernandez, el centrocampista N'Golo Kanté y los atacantes Antoine Griezmann y Olivier Giroud.



Las cosas no aparecen tan plácidas en el campo danés. Con el objetivo por superar la fase de grupos por cuarta vez, la primera en 16 años, los hombres del noruego Age Hareide no se pueden relajar para depender de sí mismos.



En lo deportivo, cuenta con toda su plantilla, con excepción de William Kvist, lesionado en el debut contra Perú y que se perderá el resto de la competición. El técnico noruego duda entre situar en uno de los carriles a Martin Braithwaite.

Francia vs. Dinamarca: probables alineaciones

Dinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, S. Larsen; Schöne, Delaney; Braithwaite o Cornelius, Eriksen, Sisto o Braithwaite; y Jörgensen



Francia: Mandanda; Sidibe, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Kanté, Nzonzi; Dembelé, Griezmann, Lemar; y Giroud



Árbitro: Sandro Ricci (BRA)



Hora: 9:00 a.m. (horario peruano)



Estadio Luzhniki de Moscú.