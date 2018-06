Francia goleó por 3-1 a Italia en un partido amistoso internacional jugado en el Estadio de Niza como preparación de cara al Mundial Rusia 2018 . Los goles de los 'Gallos' fueron obra de Umtiti (8'), Griezmann (28') y Dembélé (63'). Para los visitantes descontó Bonucci a los 36 minutos de la primera mitad.



Un gol inesperado de Samuel Umtiti , otro más lógico de Antoine Griezmann, de penalti, y un gran tanto de Ousman Dembelé, sellaron una prestigiosa victoria de Francia frente a Italia en el penúltimo amistoso de los galos antes del inicio del Mundial.



Contra una selección en plena reconstrucción, que no estará en el Mundial de este año, Francia dio una imagen sólida, pero dejó entrever lagunas, sobre todo en el eje defensivo.



Tras haber dado oportunidades a los poco habituales el pasado lunes contra Irlanda, el seleccionador, Didier Deschamps, apostó por un equipo muy parecido al que jugará el Mundial , con Griezmann y Kylian Mbappé como líderes del ataque.



Se habían adelantado los galos con un tanto de Umtiti, el segundo con la "bleu", a los 8 minutos, aprovechando un desajuste defensivo de la Italia que Roberto Mancini trata de sacar de cuidados intensivos.



Italia no se encontraba y Francia campaba a sus anchas, con continuas internadas de Dembelé, jugadas osadas de Mbappé, un tiro al palo de Kanté e incorporaciones de Lucas Hernandez.



En una de esas, a punto de cumplirse la media hora, el lateral fue trastabillado por Mandragora en el área. El árbitro pitó penalti, confirmado por la asistencia de vídeo y Griezmann lo convirtió en su vigésimo tanto internacional. En el 36, Bonucci aprovechó un mal despeje de Lloris a una falta lanzada por Balotelli para acortar distancias.



No obstante, Francia sellaría su victoria con las botas de Griezmann -imperial en un cambio de juego en el 53 que Dembelé no supo resolver-, de Mbappé, que de nuevo se marchó sin marcar pese a crearse buenas ocasiones, y del propio Dembelé, que acabó marcando el tercero a los 64 minutos.