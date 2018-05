De las Copas del Mundo no solo se recuerda a los campeones, decepciones o goleadores, también a aquellos que, por una u otra razón, se perdieron la máxima fiesta del fútbol. Y más aún cuando éstos no pudieron estar por decisión técnica. En Argentina , este lunes, se sumaron otros nombres a una lista larga de 'injusticias',los de Icardi y Centurión , quienes no fueron tomados en cuenta por Jorge Sampaoli .

El delantero del Inter de Milán y el mediocampista de Racing son los grandes ausentes de los 23 que lleva 'Sampa' a Rusia, y como era de esperarse, la polémica ya está en todos lados.



Así, Icardi y 'Rikcy' se unen a una amplia lista de futbolistas que en su momento no fueron con Argentina a una cita mundialista: desde un joven Diego Armando Maradona en 1978, pasando por Ricardo Gareca en el 86 y otros más que repasamos a continuación.



Solo el tiempo terminará reconociendo o condenando la decisión del 'Hombrecito'.