Perú volverá a una Copa del Mundo luego de 36 largos años y no puedes desentonar. Como buen peruano, de seguro viajarás para alentar a tu Selección, pero esta aventura mundialista también es una gran oportunidad para conocer Rusia. Y la frase que aprenderás hoy la usarás de todas maneras cada día.



Esta vez, tu profesora Irina te explicará cómo decir "buenos días" en ruso. Así cuando pasees por las bellas calles de Moscú u otras ciudades, estés listo para iniciar cualquier conversación.



"Buenos días" en ruso se pronuncia: "Dobry djen". Recordemos que podrás aprender a diario con La Palabra Rusa. No dejes de visitar Depor.com



La Selección Peruana debutará en Rusia 2018 el próximo 16 de junio ante Dinamarca a las 11 a.m. (hora peruana) en el Estadio Mordovia Saransk por el grupo C.