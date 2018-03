La Selección Peruana clasificó a un Mundial luego de 36 largos años. Rusia 2018 recibirá al equipo que sueña con llegar lo más lejos posible en la competición. Habrán miles de peruanos alentando a la 'Blanquirroja' en tierras europeas. Y por eso, será muy importante saber algo del idioma. Por ejemplo, cómo se dice "hincha" en ruso.



Para ello, una profesora, a través de un video, nos ayudará diariamente con algunas palabras de una manera amena. En las imágenes, la maestra nos detalla cómo se pronuncia "hincha", la misma que sonaría así: "Balélshik"



A modo de prueba, recorrimos algunas calles del Centro Histórico de Lima para saber qué tan fácil es decir "hincha en ruso". Y así nos fue. Recordemos que podrás aprender a diario con La Palabra Rusa. No dejes de visitar Depor.com



La Selección Peruana debutará en Rusia 2018 el próximo 16 de junio ante Dinamarca a las 11 a.m. (hora peruana) en el Estadio Mordovia Saransk por el grupo C.