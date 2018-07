Inglaterra vs. Croacia en Rusia 2018: las canciones que sonarán en Moscú por la semifinal del Mundial

El fútbol tiene historias que han sido contados y otras tantas que han sido cantadas. La mayoría que suena con rima y a buen tono siempre son de los hinchas y este miércoles, en los parlantes del estadio Luzhniki, sonarán dos canciones que reinvidican a Inglaterra y Croacia , por las semifinales del Mundial Rusia 2018 .

Empezamos hablando de uno de los equipos sensación de este Mundial Rusia 2018 como lo es Croacia. El cuadro de Zlatko Dalic ha encontrado en "Srce Vatreno" una cuota extra de motivación porque es una canción creada por los hinchas en 2006, para el Mundial de Alemania y que tuvo acogida. Fue compuesta por Nered que se unió a los Zapresic Boyz para interpretar este tema.

"Srce Vatreno" es la traducción de 'Corazón de fuego' y es una canción que habla de la fortaleza del hincha 'ajedrezado' para nunca dejar de alentar a su selección. La fuerza que estos transmiten "en cada batalla" como dice la letra y que le transmiten a los jugadores para que jueguen con corazón de fuego.

En 1996, en plena efervescencia del Britpop , un género musical muy popular en Inglaterra, nació 'Three Lions' de The Lightning Seeds, que buscaba a través de esta canción el cambio de mentalidad en la Selección de Inglatrerra que desde 1966 no lograba nada importante en el fútbol. Ni a nivel europeo mucho menos a nivel mundial.

La canción habla de que todo el mundo puede pensar en una nueva decepción, pero "yo sé que saben jugar / Recuerdo los tres leones en la camiseta / y la Jules Rimet vuelve a brillar" . Esta canción, tras la clasificación a cuartos de final, se viralizó porque además fue la que escogieron los ingleses para que suene en el estadio.

Inglaterra vs. Croacia juegan este miércoles desde la 1 de la tarde en el estadio Luzhniki por el pase a la gran final del Mundial Rusia 2018. Un excampeón del Mundo contra un equipo que buscar dar la sorpresa se miden en un partidazo de pronóstico reservado.