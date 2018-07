Andrés Iniesta , mítico volante de la Selección de España , que ya había confirmado el domingo su retirada internacional, materializó formalmente este martes su despedida con una carta en la que asegura que fue "una decisión nada fácil".



"Creo que he tenido la suerte de poder vivir una de las mejores etapas del fútbol español, con una generación de jugadores que han sido y son excepcionales en todos los sentidos", afirmó Iniesta en una carta difundida en sus redes sociales.



Andres Iniesta recuerda cómo, con esa generación de jugadores, "hemos logrado grandes éxitos, cosas que todos soñábamos cuando éramos pequeños, pero también hemos tenido grandes decepciones y hemos vivido momentos muy difíciles".



"A todos, muchas gracias por hacerme mejor compañero y mejor futbolista", asegura Iniesta, que añade que "ha llegado el momento de dar un paso al lado".



"No ha sido una decisión nada fácil, al contrario, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas por continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección", afirmó Iniesta.



El héroe de Sudáfrica-2010, que con su gol ante Holanda dio a España su primer y único Mundial , ya había adelantado el pasado domingo tras la eliminación de España en octavos del Mundial ante Rusia que abandonaba la selección.