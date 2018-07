Neymar tuvo la gran chance de hacer que Brasil gane el Mundial Rusia 2018 . El delantero del PSG, que tiene más de 95 millones de seguidores en Instagram , no pudo el pasado viernes ante Bélgica en semifinales, donde cayó 2-1.

Al quedar fuera de la Copa del Mundo, 'Ney' escribió un sentido mensaje en sus redes sociales que en cuestión de minutos se convirtió en viral .

"Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera. El dolor es muy grande porque sabíamos que podríamos llegar, sabíamos que teníamos condiciones de ir más allá, de hacer historia... pero no fue esta vez. Es difícil encontrar fuerzas para querer volver a jugar al fútbol, pero estoy seguro de que Dios me dará fuerza suficiente para hacer frente a cualquier cosa, así que nunca dejaré de agradecer a Dios, incluso en la derrota... porque sé que tu camino es mucho mejor que mi corazón. Muy feliz en formar parte de ese equipo, estoy orgulloso de todos. Interrumpieron nuestro sueño, pero no sacaron de nuestra cabeza ni de nuestros corazones", dijo Neymar en Instagram .

Además, este sábado el atacante dejó la concentración de su país en tierras rusas junto a sus compañeros. Tendrá revancha para Qatar 2022, su tercer Mundial.