Sí, tuvo que irse expulsado luego de pisar a Neymar, pero también es cierto que el brasileño exageró en la reacción en los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . ‘Ney’ es conocido por sus ‘piruetas’, todas ellas han dado vuelta al mundo en virales, pero eso tampoco impide que haya fervientes fanáticos del delantero de la Selección de Brasil.



Precisamente ellos son los que amenazaron a la familia de Miguel Layún , quien tuvo que salir a defenderse en su cuenta de Instagram . El mexicano se excedió en el juego fuerte en medio del partido, pero tampoco es para que sea ‘atacado’ de esa forma. Aquí su mensaje en portugués.



“A toda la gente de Brasil, no tengo interés en entrar una discusión que en mi opinión no tiene sentido. Primero, porque el fútbol se juega en el campo, y segundo, porque ustedes tienen una cabeza para percibir si alguien tiene un problema con lo que sucedió en el juego. (Incluso después de que el árbitro revisó el VAR, habló conmigo y que había visto que no intenté pisarlo [a Neymar] a propósito”, indicó el lateral volante mexicano en su cuenta de Instagram .



Miguel Layún entró en el segundo tiempo en la derrota del ‘Tri’ frente al ‘Scratch’, la cual le puede costar el puesto a Juan Carlos Osorio. Sí, al mejor México de los Mundiales.



Miguel Layún está en la órbita de varios equipos en Europa, entre los que se encuentra el Atlético de Madrid y el AC Milan. ¿Dónde jugará la próxima temporada?



Layún publicó este mensaje en su cuenta de Instagram.