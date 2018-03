A poco de Rusia 2018 , Juan Carlos Osorio viajó a Europa para reunirse con todas las figuras de la Selección de México. En su paso por Inglaterra, el colombiano ofreció una entrevista al diario 'The Sun'.

El 'cafetero' reveló que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) le ofreció un contrato de renovación para seguir bajo el mando de la escuadra 'Tricolor' una vez que culmine la participación de la misma en la Copa del Mundo.

"He dejado a un lado la posibilidad de extender mi contrato con la federación mexicana. La razón es que quiero ser honesto con mis jefes", reveló Osorio al medio inglés, pues el DT de México se plantea otros objetivos.

"He sido contactado por otras federaciones y tengo sentimientos por otros lugares", confesó. "Me encantaría entrenar en Inglaterra porque lo que más extraño es el día a día", añadió el técnico a 'The Sun'.

"Me encantaría estar en la Premier League", declaró Juan Carlos Osorio. Aunque esperará el final de Rusia 2018 para definir totalmente su futuro con México. "Si lo hacemos bien, me gustaría continuar", concluyó.