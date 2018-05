Messi es otro delante de las cámaras. Si antes preferiría no dar notas, ahora lo hace con distintos medios. No porque haya un cambio de personalidad, sino porque entiende su peso en Argentina: su liderazgo y lo que espera el hincha de Argentina en el Mundial de Rusia 2018 . En una entrevista con ‘Pasión por el Fútbol’, de ‘El Trece’ de Argentina, Leo charló sobre la situación de Sampaoli con Sergio Romero y la posibilidad de jugar en Newell’s.



“Fue un bajón [lo de ‘Chiquito’ Romero]. Él decía que era una boludez, que tenía que limpiar la rodilla y en dos o tres semanas volvía a estar con nosotros. Pero no era una decisión fácil para el técnico. No se sabe si se lo podría haber esperado. No me hubiera gustado estar en el lugar de Jorge Sampaoli , sobre todo por lo que significa ‘Chiquito’ para el grupo y la Selección ”, contó Messi tras la desconvocatoria del arquero del Manchester United.



Con respecto a sus últimos días en el fútbol, Messi confesó estar a gusto en el Barcelona, aunque confiesa que probablemente juegue algún tiempo en Newell’s. “Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar. Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell’s, nada más. Me gustaría vivir eso al menos seis meses”, agregó el atacante argentino.



Consultado sobre si Argentina podía ganar la Copa, Messi respondió: "Creo que sí, yo le tengo mucha fe a este grupo".



"Tenemos jugadores con capacidad y experiencia, pero hay que ir con tranquilidad. No podemos tirar el mensaje de que somos los mejores, porque no es así", afirmó.



Messi señaló que hay "unas cuantas selecciones que están mejor", entre las que señaló a Brasil, España y Alemania.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)