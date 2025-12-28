La guerra de oficinas entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ha sumado un nuevo capítulo de alta tensión que amenaza con paralizar los planes de las autoridades locales. En una disputa que parece no tener tregua, la institución victoriana ha decidido fijar una posición innegociable respecto a la fecha central de su pretemporada, enviando un mensaje directo al Ministerio del Interior. Lejos de buscar un consenso o una tregua, en Matute sostienen que el derecho de antigüedad y la planificación anticipada los respaldan legalmente.

Esta firme determinación responde a una estrategia de blindaje institucional para evitar que factores externos alteren el calendario deportivo y comercial del club. Alianza entiende que cualquier modificación a estas alturas afectaría compromisos previos, por lo que han decidido sustentar su posición en la cronología de sus trámites ante el Estado.

Desde la asesoría legal del club, se confirmó que Alianza Lima fue el primero en mover sus fichas ante la Dirección de Garantías del MININTER. “Nosotros podemos afirmar que el día que presentamos... la solicitud para celebrar nuestra Noche Blanquiazul el 24 de enero, no había otra solicitud ingresada respecto de la solicitud de garantías”, indicaron desde la institución.

Noche Blanquiazul y Noche Crema se realizarán en el mismo día, 24 de enero.

La cronología presentada por el cuadro blanquiazul es detallada: aseguran haber ingresado documentos desde el 31 de octubre, mientras que la versión de la contraparte indicaría un registro recién el 4 de noviembre. Por ello, la directiva es tajante: “No puede caer en discusión que Alianza Lima mueva la fecha del evento. Eso para nosotros no está en discusión”.

Respecto a la controversia por el cambio de escenario del Estadio Nacional al Alejandro Villanueva, Alianza Lima sostiene que esto no invalida su permiso original. Argumentan que: “Lo que sucede es que es un mismo trámite. El Estadio Nacional y el estadio de Matute están a 9 cuadras”.

Incluso, la dirigencia puso como ejemplo situaciones cotidianas del fútbol para reforzar su postura: “Es como cambiar el rival. Si uno cambia rival, por ejemplo, ¿tendría que también iniciar un nuevo procedimiento? Entonces la ‘U’ tendría que haberlo anunciado cuando anunció a la ‘U’ de Chile, lo cual es ilógico”.

Alianza Lima se planta ante el MININTER: el firme descargo del club para asegurar la llegada de Messi

Sobre la reunión pactada para este lunes 29 de diciembre, el club asistirá con la intención de asegurar la logística privada, pero sin espacio para negociar la fecha. Alianza Lima ha sido enfático en que acatarán la normativa vigente, pero exigen que los funcionarios actúen bajo criterios técnicos y legales.

Finalmente, el club advirtió que cualquier fallo que ignore su precedencia administrativa tendrá responsables directos. “Cualquier decisión diferente que tomen, tendrán que ser responsables los funcionarios que tomen esa decisión y Alianza Lima lo que va a hacer es hacerse respetar como institución”, sentenciaron, elevando la presión sobre el Ministerio del Interior antes del veredicto final.

