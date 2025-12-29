Mientras Sporting Cristal mastica la amargura de un 2025 que no cumplió con las expectativas de su hinchada, una estadística inesperada ha devuelto el orgullo al Rímac desde las oficinas de análisis internacional. En un año donde lo colectivo dejó deudas pendientes, uno de sus referentes logró elevar su rendimiento individual hasta alcanzar cifras que hoy lo colocan por encima de las estrellas más importantes del fútbol mundial. El volante nacional, Martín Távara, cuestionado en varios pasajes de la temporada, ha silenciado las críticas al adueñarse de una faceta del juego de la Liga 1.

Este reconocimiento llega en un momento clave para el jugador, quien recientemente extendió su vínculo con la institución bajopontina para el 2026. Su capacidad para transformar infracciones en gritos de gol no solo le ha valido una renovación contractual, sino que lo posiciona como el arma secreta de un equipo que buscará revancha en el próximo torneo local y en su participación internacional como Perú 3.

Según el portal especializado en estadísticas Sofascore, Martín Távara se consagró como uno de los grandes “especialistas de la pelota parada” a nivel hispanoamericano durante el 2025. El mediocampista celeste lideró el ranking con un total de 5 goles de tiro libre, imponiéndose en una lista donde la competencia fue feroz.

Golazo de Martín Távara para el 3-3 de Sporting Cristal vs. Alianza Lima | VIDEO: L1MAX

Lo que más ha llamado la atención de la prensa deportiva es que el volante de 26 años logró superar nada menos que a Lionel Messi. Mientras el astro del Inter Miami registró 3 anotaciones por esta vía en el año, Távara sacó provecho de su prodigiosa zurda para inflar las redes en cinco oportunidades, sin contar los remates desde el punto de penal.

El ranking de los mejores pateadores del 2025 quedó conformado de la siguiente manera:

M. Távara (Perú): 5 goles

5 goles C. Áñez (Bolivia): 4 goles

4 goles J. Hernández (Venezuela): 4 goles

4 goles J. Sanguinetti (Argentina): 4 goles

4 goles L. Messi (Argentina): 3 goles

Más allá de su efectividad en los tiros libres, los números generales de Távara en la temporada 2025 respaldan su influencia en el esquema rimense. El capitán disputó un total de 40 encuentros, logrando un registro personal de 10 goles y 6 asistencias, cifras que demuestran su evolución como volante con llegada al área rival.

Martín Távara ingresó a prestigioso ránking de goles de tiro libre. (Foto: Sofascore)

Esta grata noticia llega justo cuando el jugador disfruta de sus vacaciones antes de iniciar la pretemporada en La Florida. Con la confianza a tope tras superar a un histórico como Messi en los registros estadísticos, Távara apunta a ser el eje del mediocampo celeste en un 2026 donde la consigna es recuperar el título nacional que se les escapó en las últimas jornadas del presente año.

Finalmente, Sporting Cristal espera que este reconocimiento internacional sirva de motivación para el resto del plantel. El club sigue trabajando en potenciar sus líneas, pero sabe que cuenta con un “especialista” capaz de destrabar partidos cerrados con un solo toque, una jerarquía que será fundamental para afrontar los retos que se vienen en la siguiente campaña.

