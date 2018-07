El dolor de la eliminación de la Selección de Argentina del Mundial Rusia 2018 sigue vigente, pero la vida tiene que continuar. Aún con la desazón por ese fracaso, hay que tomar decisiones. Lo sabe muy bien Javier Mascherano, que se despidió de la 'Albiceleste' tras la derrota a manos de Francia.

Tres días despúes de ello, el 'Jefecito' usó su cuenta de Instagram y publicó otro mensaje. "Eternamente gracias a todos y por todo. Fui muy feliz", dijo Javier Mascherano en una publicación que acompañó con una imagen suya con la Selección de Aregentina.

Rusia 2018 El mensaje de Mascherano en Instagram.

Javier Mascherano , 'El jefecito', se despidió el reciente sábado de la selección argentina después de 19 años, pero dijo que, aunque le hubiera gustado "terminar de otra manera, no se puede cambiar el destino".



"Se terminó la historia. Después de 19 años puedo decir que paso al otro lado. Me hubiese gustado terminar de otra manera, pero a veces no se puede cambiar el destino. El destino para mí era éste", expresó visiblemente decepcionado Mascherano al término de la derrota de Argentina ante Francia (4-3) en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 .



"Me quedo con todo. Con los 19 años, con las juveniles, con la selección mayor, con las finales perdidas, con las semifinales ganadas, con los llantos de alegrías, con los llantos de sufrimiento, con todo: la selección es eso", añadió.