Un momento que nunca olvidará. Luego del partido entre México y Alemania por el Mundial Rusia 2018 , un fanático les dijo a las cámaras de ESPN lo que tuvo que intercambiar para poder ver a su selección hacer historia en Moscú. No tenía dinero, tampoco entradas y solo tenía un iPhone X para ofrecerles a unos colombianos que estaban vendiendo tus tickets.



El trueque lo valió. México salió airoso en su debut frente al equipo de Joachim Löw. ¿El celular? Un accesorio que puede recuperarse, más no el momento más inolvidable del ‘Tri’ en la historia de la Copa del Mundo. Los aztecas aún celebrar ese gol del ‘Chucky’ Lozano.



Ahora el hincha ha bajado que no tiene entradas para los duelos ante Corea del Sur y Suecia, pero que hará todo lo posible por ir al estadio. ¿Qué intercambiará ahora?



México y Suecia lideran la clasificación de la llave con tres puntos, seguidos de Alemania y Corea del Sur, sin unidades.



En la segunda fecha de la llave, el 23 de junio, el campeón mundial deberá derrotar a Suecia para no quedar en serias dificultades para avanzar a la siguiente fase, mientras que un triunfo de México ante Corea del Sur dejará lista a la formación latinoamericana para acceder a su séptimo octavo de final consecutivo.