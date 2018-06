¿ México a la final del Mundial Rusia 2018 ? Difícil verlo, aunque luego de la exhibición frente a Alemania en Luzhnikí, todo es posible. El ‘Tri’ sigue celebrando su triunfo y, por ende, en el tema de las entradas ya se especula cuánto le costaría a un fanático un ticket para ver a su Selección en el último partido de la Copa del Mundo . Y aguántense, su precio exorbitante.



Si un hincha dio su iPhone X para ver a los aztecas ante los teutones, ahora se debería pagar alrededor de tres mil dólares si es que un mexicano quiere ver la final del Mundial.



El precio de las entradas en el portal de FIFA oscila entre los 455 y 1100 dólares, costos muy alejados a la reventa no oficial que se da a las afueras de los centros del máximo organismo del balompié internacional, y hasta enfrente de la policía rusa.



En cuanto al ‘Tri’, Raúl Jiménez, delantero de la selección de México, que el domingo ganó a la actual campeona , Alemania (0-1), en su primer partido del Mundial de Rusia, manifestó este martes que el hecho de que algunos ya les señalen como favoritos "es una motivación extra, siempre y cuando se sepa llevar".



"Que la situación favorable pueda hacer que se revalorice el jugador mexicano está bien. Estamos trabajando para eso, para que nos valoren", explicó Jiménez, jugador del Benfica, que militará la próxima temporada cedido en el Wolverhampton Wanderers inglés.



"Está bien que se nos valore, pero por un partido bueno no significa ya que somos los mejores. No es fácil, hay que ir poco a poco", explicó Jiménez, nacido hace 27 años en Tepeji (Hidalgo) y que la temporada 2014-15 militó en el Atlético de Madrid.