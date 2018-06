No tenían cara de buenos amigos y no era para menos. En México se difundieron imágenes de una fiesta en la que participaron ocho jugadores de la Selección de México , horas después del partido de despedida frente a Escocia. Y, como era de suponerse, gran parte del país repudio los hechos en lo que participaron Guillermo Ochoa y Giovani dos Santos, entre otros.



Por eso, cuando las cámaras de ESPN recogieron imágenes de los jugadores aztecas partiendo rumbo a las prácticas de este martes en Copenhague, se vieron algunas caras largas, principalmente la del arquero del Standard de Lieja, quien fue fotografiado en más de una ocasión . De ese modo, todos siguieron su camino hacia el bus de la Selección.



El primer jugador en salir fue Rafael Márquez, quién no estuvo en la fiesta, seguido por Juan Carlos Osorio, quien a diferencia de sus jugadores se veía más tranquilo, incluso esbozó una leve sonrisa a la prensa que estaba en el lugar.



Aún no se da una postura oficial sobre lo ocurrido la noche del sábado, aunque ESPN sabe que habrá una investigación a fondo para ofrecer una versión que seguramente pedirán los medios de comunicación enviados de cara al Mundial .