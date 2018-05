El mediocampista Andrés Guardado , quien el lunes fue incluido en la convocatoria previa de México para el Mundial , tendrá que ser intervenido quirúrgicamente pero estará listo para disputar la Copa del Mundo, dijo el técnico Juan Carlos Osorio.

El futbolista que milita en el Real Betis de España sufre de una lesión en el muslo derecho que consiste en una compresión del nervio ciático, y por mas que trató de evitar la operación tendrá que entrar al quirófano.



"No soy experto, pero por sugerencia de Carlos Pecanha (fisioterapeuta) y José Luis Serrano (médico) lo van a intervenir para tratar de aliviar su problema. Se habló con Betis, aceptó y Guardado estará acá el miércoles para que sea intervenido lo antes posible" , dijo Osorio tras dar a conocer la convocatoria.



"Hay una gran posibilidad de éxito, ya que Pecanha tiene experiencia con otros jugadores en procesos anteriores y solo queda esperar a que todo se solucione" , agregó el estratega colombiano.



Guardado , de 31 años, busca disputar su cuarto Mundial consecutivo.



El mediocampista y capitán del "Tri" explicó que la molestia se originó hace un mes en un partido de la liga española ante Las Palmas.



"Fue un golpe fuerte en el peroné, por ahí pasa una ramita de nervio ciático, me lo dejó tocado y a partir de ahí he estado forzando para terminar la temporada de la mejor manera, pero al final no he podido estar" , explicó Guardado a la cadena Televisa.



"Los doctores del Betis y de la selección dicen que lo mejor es abrirme, hacerme una pequeña liberación del nervio y ya está. Me dicen que en 10 ó 12 días estaré entrenando normal, confío en que así sea y poder estar bien para el Mundial " , apuntó.



FUENTE: Reuters