Juan Carlos Osorio , entrenador de la selección de México , brindó una entrevista a La Última Palabra de Fox Sports, compartiendo su punto de visto sobre el próximo duelo ante Brasil por octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El técnico colombiano elogió a la 'Canarinha' y confesó lo más complicado que le ha tocado vivir dirigiendo al 'Tri'.

"Contra Brasil es un partido único, irrepetible, extraordinario. Es la mejor selección del mundo en estos momentos. Es el juego más importante para nosotros", dijo el estratega de los aztecas. " México está preparado para este encuentro", agregó.

"Tenemos muy en cuenta contra quién jugamos. Brasil tratará de dar 10 pases antes de poner el balón en el tercio medio. Tratará de generar... y nosotros vamos a tratar de competir", mencionó Osorio.

Respecto a la goleada por 3-0 sufrida ante Suecia, el técnico de México comentó: "Fue una enseñanza que me llevaré por siempre, porque por primera vez decido, por la confianza que me genera el grupo, darle el voto de confianza al 11 que venía jugando. Tratamos de imponer nuestra idea y por eso puse el mismo 11 y me llevaré por siempre esa enseñanza", apuntó.

Finalmente, confesó lo más complicado que ha vivido dirigiendo a la selección de México . "Lo más complicado y lo más difícil ha sido estar lejos de la familia, lejos de mi señora y mis hijos, pero ha sido lo mejor para ellos, porque han tenido tres años muy buenos en cuanto a salud mental, pues no les he llevado los problemas en el día a día", concluyó.

México jugará el partido más importante en los últimos cuatro años ante Brasil en octavos de final de Rusia 2018 . El juego se realizará este lunes 2 de julio desde las 9:00 am (hora peruana y mexicana) en la ciudad de Samara.