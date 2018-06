No actuaron a diferencia de sus compañeros. ‘Chicharito’ Hernández prefirió juntarse con sus amigos por motivo de su cumpleaños, mientras que Carlos Vela optó por no participar en la fiesta en la casa de Lomas de Chapultepec, dado su pasado y posibles conflictos con el técnico de la Selección de México , Juan Carlos Osorio. Y, definitivamente, actuaron bien.



La Federación Mexicana de Fútbol anunció el lunes pasado la lista definitiva de los 23 jugadores que participarán en el Mundial de Rusia , integrada por 15 internacionales que compiten en ligas extranjeras y en la que causó baja el volante Erick Gutiérrez.



Después de descartar el pasado sábado a los volantes Jurgen Damm, de los Tigres, y Jesús Molina, del Monterrey, y al defensa Oswaldo Alanís, del Getafe español, el seleccionador Juan Carlos Osorio excluyó a Gutiérrez, aunque el jugador viajó a Copenhague, donde México jugará su último amistoso, el próximo día 9 ante Dinamarca.



Gutiérrez se mantiene en el grupo como suplente en caso de que el defensa Diego Reyes o el centrocampista Andrés Guardado, dos de las piezas fundamentales del equipo, no se recuperen de sus lesiones.



México derrotó 1-0 a Escocia en el partido de despedida ante su afición el sábado y este domingo viajó dividido en dos grupos a Europa, uno vía París y otro por Amsterdam para reunirse este lunes en Copenhague.



Dos días después del amistoso, los mexicanos viajarán a Moscú donde comenzarán la parte final de su preparación para el debut ante Alemania el 17 de junio , en partido del grupo F del Mundial.



Después de ese duelo, México se enfrentará el 23 de junio a Corea del Sur y el 27 a Suecia.