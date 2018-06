Antes de viajar a Europa, para competir en Rusia 2018 , un escándalo se armó en el país azteca por fotografías de los seleccionados tras una fiesta. Previo al duelo entre México y Alemania , el volante Julian Draxler se refirió al tema.

Para el mediocampista, las noticias relacionadas a la fiesta del 'Tricolor', que dieron toda la vuelta al mundo, quedarán para la anécdota tanto para los futbolistas como para los mismos aficionados.

"No creo que la fiesta tenga importancia para el partido. No conozco los detalles exactos y no quiero hablar demasiado de eso, pero fue divertido de leer, aunque no estoy seguro de que todo sea verdad" , señaló Draxler .

El volante de Alemania está seguro que los problemas para México quedaron en el pasado, pues todos los miembros del combinado azteca están metidos de lleno en el juego inaugural por la Copa del Mundo .

"Estoy seguro de que los que están aquí no están pensando en fiestas y sí en el fútbol. ¡La fiesta no es lo más importante!" , indicó Draxler , quien enfrentó al 'Tricolor' durante la Copa Confederaciones 2017.