'Die Maschine' de oro. La selección de Alemania , última campeona del mundo, llegó hoy a tierras rusas con el único objetivo de defender su título en el Mundial de Rusia 2018 . Los teutones debutan este domingo 17 de junio contra México , por la primera jornada del grupo F del torneo.



El entrenador Joachim Löw, sus 23 jugadores y el resto de la delegación salieron desde Fráncfort, en un día lluvioso, y tendrán como base Vatukinki, a 40 kilómetros al sur de Moscú, donde se entrenarán antes de su primer partido.

Alemania llegó ocho veces a la final del Mundial en las dieciséis últimas ediciones, desde 1954, y tiene cuatro títulos mundiales. "Queremos hacer historia" , declaró el centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos . Luego de enfrentar al ' Tri ', los europeos se medirán ante Suecia, el 23 de junio; y cuatro días después, contra Corea del Sur.



Por tal razón, con la cuenta regresiva puesta en marcha, te presentamos el once el mejor once de Alemania en toda la historia de los Mundiales con leyendas del ayer y hoy de la talla de Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Kroos , Gerd Muller, Miroslav Klose, entre otros. No te pierdas esta galería.