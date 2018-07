Neymar ha sido uno de los protagonistas principales del duelo por octavos de Rusia 2018 entre México y Brasil . El delantero marcó el primer tanto, asistió para el segundo de Roberto Firmino y estuvo en medio de la polémica por sus reacciones.

De hecho, el entrenador del 'Tri', Juan Carlos Osorio, criticó la actitud de la estrella de la 'Canarinha'. "No puede ser posible que el árbitro pierda tanto tiempo con un jugador en un deporte de contacto" , indicó.

Al final del juego y con la clasificación a los cuartos de la Copa del Mundo, Neymar envió un mensaje a México que sonó a burla. "Ellos hablaron de más antes del partido y ahora se fueron para casa" , indicó.



El comentario del atacante del 'Scratch' no ha sido bien recibido en rede sociales. 'Ney' recibió críticas por hacer perder tiempo cada vez que recibió faltas por parte de los jugadores mexicano. El delantero también dio una opinión al respecto,

"Es complicado, a mí no me gusta llegar a eso. Soy el que sufre. Hubo un pisotón desleal, fuera de la jugada, fuera del campo, creo que no puede hacer eso" , finalizó Neymar .