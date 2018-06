México vs. Corea del Sur EN VIVO y EN DIRECTO chocan hoy desde el estadio Rostov Arena por la fecha 2 del grupo F del Mundial Rusia 2018 . El partido será transmitido ONLINE TV LIVE vía Univisión, Telemundo, Latina, DirecTV y TDN a partir de las 10 de la mañana (hora peruana y mexicana). Los aztecas llegarán a octavos de final si superan a los de Asia.



Juan Carlos Osorio, estratega de México, ha destacado durante toda la semana que el resultado ante Alemania podría resultar meramente anecdótico si no se le brinda a Corea del Sur el mismo respeto y se trabaja con la misma urgencia.



"Cumplimos la primera tarea, que era ganarle a Alemania, pero no podemos relajarnos", advirtió el volante Marco Fabián en los días previos.



México vs. Corea del Sur: horarios en el mundo

PAÍS HORARIO CANALES México 10:00 am Azteca, TDN , SKY , Estrellas Perú 10:00 am Latina, DirecTV Colombia 10:00 am Caracol y RCN Ecuador 10:00 am RTS y DirecTV Sports Venezuela 11:00 am Venevisión, Tves, Meridiano Televisión, TLT , IVC , DirecTV Sports Bolivia 11:00 am Red Unitel, Red UNO , Tigo Sports Paraguay 11:00 am Telefuturo, SNT , Tigo Sports, Movistar Deportes Chile 11:00 am Canal 13 y Mega Uruguay 12:00 pm Canal 10, Montecarlo TV, Red Uruguaya de Televisión y Teledoce Argentina 12:00 pm TyC Sports y TV Pública España 5:00 pm Mediaset, Telecinco y Cuatro

México se despidió de Moscú con una última sesión a puerta cerrada, este jueves en las instalaciones del Dinamo de Moscú, antes de trasladarse al aeropuerto para tomar un avión con destino a Rostov.



El 'Tri' se convirtió en la sensación del Mundial al derrotar 1-0 a Alemania, que iniciaba la defensa de su título, el domingo en el Estadio Luzhniki de Moscú. Corea del Sur debutó con una derrota ante Suecia por el mismo resultado.



Desde el triunfo ante la 'Mannschaft', los focos han apuntado con mayor intensidad al grupo dirigido por Juan Carlos Osorio, que ha completado cuatro entrenamientos en la ciudad deportiva en la que se hospeda.