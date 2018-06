Un partido distinto al otro. Contra Alemania, Miguel Layún fue un ejemplo en la táctica, mientras que ante Corea del Sur, el volante mexicano trajo a maltraer a los rivales asiáticos. Si hablamos de los mejores jugadores de México en la Copa del Mundo , Layún se encuentra en el top5 pese a que no ha aparecido en el marcar tras algunas oportunidades. Y ello ha hecho que el azteca se encuentre en la lista de varios equipos en Europa, de acuerdo a Record.



Según el diario, Layún interesa en el Atlético de Madrid, Arsenal y AC Milan, tres cuadros poderosos en el ‘Viejo Continente’. Para el ‘Cholo’ Simeone puede ser un gran recambio que cumple cabalmente en el ida y vuelta, mientras que para los ‘Gunners’ y ‘Rossoneros’ podría convertirse en una especie de garantía en la banda derecha, sea como lateral u como volante, puesto que viene desempeñando en este Mundial de Rusia 2018 .



Pese a tener un buen paso por el Sevilla, equipo al que llegó de préstamo hace seis meses, la directiva del conjunto español no ha hecho efectiva la opción de compra que ronda los seis millones de euros, una cifra accesible, pero que de no ser aprovechada hasta el 30 de junio, el Porto dueño de su carta podrá escuchar otras ofertas por el mediocampista.



El equipo andaluz ha sufrido cambios en su estructura, lo que podría provocar que no se efectúe la opción de compra por Layún, debido que apenas a finales de mayo el equipo cambió de técnico en el que arribó Pablo Machín y con quien no ha tenido contacto el jugador mexicano.



Lo cierto es, que en Sevilla, Layún lució con el equipo que dirigía Vicenzo Montella en los que jugó 16 encuentros, fue titular en 11 y se desarrolló como un jugador polivalente, jugando como volante y sabiendo bien sus cualidades en la defensa.