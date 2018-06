Mohamed Salah llegó este domingo a Rusia y ese mismo día demostró que está listo. El crack de la Selección de Egipto reapareció en los entrenamientos y su estado físico no representó mayor preocupación.



Egipto, siete veces campeón de África, establecerá su cuartel general en Grozny, capital de Chechenia, y jugará su primer partido el viernes 15 de junio contra Uruguay (Grupo A). El 19 de junio, se enfrentará a la anfitriona Rusia y el 25 a Arabia Saudí.



Salah, que ha protagonizado una sensacional temporada con el Liverpool y ha permitido a Egipto clasificarse para el Mundial, se lesionó en el hombro el 26 de mayo durante la final de la Champions League contra el Real Madrid (con derrota inglesa por 3-1). Su lesión suscitó la inquietud de los aficionados que temen que su atacante estrella no pueda jugar en Rusia.



En una declaración televisada el sábado por la noche, el médico de los 'Faraones', Mohamed Abou al-Ala, afirmó que la decisión sobre la participación de Salah en el primer partido será tomada "en los dos próximos días". "No se le hará jugar si no está totalmente recuperado", añadió.