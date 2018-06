Previo a Rusia 2018 todavía se habla de la infracción que le cometió Sergio Ramos a Mohamed Salah . Como se recuerda, el defensor de España 'cortó' al jugador de Egipto y terminó por lesionar el hombre del Liverpool. Es más, se confirmó su baja ante Uruguay por la primera fecha.

Incluso, Ramos clamó hace poco su inocencia, indicado que a veces exageraban las cosas. Incluso, dijo que el atacante pudo haber jugado infiltrado. Ante esto, el entrenador de la Selección de Egipto , Héctor Cúper, habló al respecto y comentó la baja momentánea de Mohamed Salah .

"Ramos dijo que con una infiltración a lo mejor ( Salah ) pudo haber jugado en el segundo tiempo. No sé si es médico. Un jugador que está en la final y tiene una lesión, si podría seguir jugando no tengo dudas que lo habría hecho porque hay cosas en la vida que no se repiten (...)", declaró Héctor Cúper en rueda de prensa.



Asimismo, declaró que el departamento médico siempre tiene la última palabra. "Se dicen muchas cosas, pero son los médicos los que confirman o rectifican los problemas en un jugador", señaló.

Se recuerda que la Selección de Egipto está en el Grupo A del Mundial junto al anfitrión Rusia, Arabia Saudita y Uruguay de Luis Suárez y compañía.